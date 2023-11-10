РУСАДА — о слушаниях дела Валиевой: будем ожидать справедливого решения CAS

«Вчера и сегодня специалисты обработки результатов РУСАДА принимают участие в слушаниях в онлайн-формате. Главная задача РУСАДА — защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства, которая заключается в обеспечении соблюдения антидопинговых правил всеми лицами, указанными во Всемирном антидопинговом кодексе. Подготовка к слушаниям, будь то Национальный центр спортивного арбитража или CAS, в отношении каждого дела проходит очень тщательно: юристы проверяют множество документов, протоколы опросов, исследования, данные из лабораторий.



Да, дело, которое сейчас рассматривается в CAS, резонансное. К нам регулярно обращаются представители российских и международных СМИ за комментариями. И мы раз за разом говорим о том, что не можем дать никаких комментариев в связи с тем, что дело касается защищённого лица. Слушания длятся долго, вчера это было шесть часов, но мы очень надеемся, что сегодня всё завершится и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы РУСАДА.