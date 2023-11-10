В CAS завершились слушания по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

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Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

«Стороны были проинформированы о том, что коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит решение и основания», — говорится в заявлении.