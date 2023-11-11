WADA хочет добиться дисквалификации Валиевой и лишения ее медалей

«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров, и теперь ждем решения.



Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — сказал представитель WADA.