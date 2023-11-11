Журова объяснила затягивание дела Валиевой

«Потому что не хотят, чтобы она выступала. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», — посчитала депутат.

Она назвала Валиеву потрясающей фигуристкой, чьими способностями и программами восхищаются все.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.