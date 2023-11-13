В ФФККР отреагировали на провал Валиевой на Гран-при в Казани

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировала на четвертое место фигуристки Камилы Валиевой, которая та заняла на этапе Гран-при России в Казани. Пресс-служба организации отметила, что уникальность и талант спортсменки никуда не делись.

«Новые программы Камилы — очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки — глубину катания, завораживающую выразительность. И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте — достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера», — указано в сообщении пресс-службы.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

В произвольной программе фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.