Тарасова прокомментировала выступление Валиевой в Казани

Татьяна Тарасова: «Валиева не выглядела убедительной в своей программе. На нее оказывается давление уже не день и не два»
Татьяна Тарасова считает неубедительной программу Камилы Валиевой в Казани.
Сегодня Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России.
«Вы думаете, нет причины того, что она не попала в тройку? На нее оказывается давление уже не день и не два. Сейчас такие времена. Она приехала на соревнования, потому что нужно продолжать кататься и ей нужно соревноваться.
Мы не знаем, что повлияло на ее катание, потому не видели чистые варианты прыжков Камилы. Она не выглядела убедительной в своей программе», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
При этом Тарасова высоко оценила программу Софьи Муравьевой, победившей на соревнованиях.
«Она очень хорошо каталась. Молодец! Это был лучший прокат, который я у нее когда-либо видела», – Тарасова.
Татьяна Тарасова: «Валиева не выглядела убедительной в своей программе. На нее оказывается давление уже не день и не два»
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