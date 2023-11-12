Тарасова прокомментировала выступление Валиевой в Казани

«Вы думаете, нет причины того, что она не попала в тройку? На нее оказывается давление уже не день и не два. Сейчас такие времена. Она приехала на соревнования, потому что нужно продолжать кататься и ей нужно соревноваться.



Мы не знаем, что повлияло на ее катание, потому не видели чистые варианты прыжков Камилы. Она не выглядела убедительной в своей программе», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.