Медведева рассказала об ухаживаниях известного комика

Фигуристка Евгения Медведева стала активно участвовать в медийной жизни: ведет YouTube-шоу «БеС Комментариев», становится гостьей различных проектов, дает интервью. В ходе одного из таких шоу выяснилось, что к 23-летней фигуристке испытывал интерес 31-летний комик Филипп Воронин.

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По словам Медведевой, они вместе участвовали в проекте «Круги на полях». Его концепция заключается в видеосообщениях круглого формата в мессенджере Telegram. Фигуристке больше всего в проекте запомнился Воронин, который записал с ней больше всего «кружков» и «чего-то хотел постоянно».

Кроме того, комик пытался поддерживать связь с фигуристкой и вне проекта в других социальных сетях. Он говорил о неких завтраках, чем повергал Медведеву в ступор. Девушка не понимала причин повышенного внимания к ней от юмориста. Она согласилась с утверждением ведущих шоу «Кстати», что Воронин, по сути, к ней «подкатывал».

Фигуристка Евгения Медведева долго скрывала личную жизнь. Однако недавно стало известно, что последние полгода она счастлива с Дмитрием Чигиревым. Во время съемок YouTube-шоу «БеС комментариев», где она является ведущей, Евгения раскрыла подробности отношений.