Муравьева победила на этапе Гран‑при России в Казани

Софья Муравьева завоевала золото в соревнованиях одиночниц на четвертом этапе Гран при России по фигурному катанию в Казани.

Муравьева по итогам короткой и произвольной программы набрала 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку лучших Дарья Садкова (214,54).

Лидировавшая после короткой программы олимпийская чемпионка Камила Валиева в произвольной программе упала при выполнении четверного тулупа и стала в итоге четвертой с результатом 213,59 балла.