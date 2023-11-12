Камила Валиева не попала на пьедестал на Гран-при в Казани

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева сенсационно не попала в призеры четвертого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани.

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Валиева лидировала после короткой программы (81,09 балла), опередив Софью Муравьеву (77,02) и Алину Горбачеву (73,29). Причем никто из тройки сильнейших не стал включать в программу элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота. Камила прыжок даже не заявляла, так как еще не восстановила его. Муравьева и Горбачева просто не пошли на риск.

В произвольной программе также не все лидеры пошли на ультра-си. Муравьева снова не включила в прокат тройной аксель, сделав ставку на чистое выступление. Горбачева рискнула, но упала с четверного сальхова. У Камилы Валиевой четверной тулуп получался на тренировках, но не пошел на разминке. Во время выступления она также упала с квад-тулупа. Но также осталась без одного каскада, так сделала недопустимый правилами повтор.

В итоге Валиева стала лишь четвертой в произвольной программе и четвертой по сумме двух прокатов.