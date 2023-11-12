Камила Валиева не попала на пьедестал Гран-при в родной Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде Камила Валиева осталась четвертой на этапе Гран-при России в Казани и набрала худшие баллы с 2019 года, когда выступала по юниорам.

Еще до старта турнира было понятно, что Валиевой будет непросто. Главным образом психологически. Ведь буквально за два дня до выхода на лед Камиле пришлось повторно по видеосвязи выступать перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по своему пекинскому делу. Были разговоры о снятии фигуристки с этапа, но Валиева сама приняла решение кататься.

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Тут можно еще раз сказать о ее сильном характере и воле. Все справедливо. Хотя дело не только в настойчивости и решимости Камилы. Стоит напомнить, что перед сентябрьским контрольными прокатами сборной у Валивой обнаружили разрыв сетчатки глаза. Пришлось делать две лазерных коагуляции. За операциями последовала пауза в тренировках, нужно было восстанавливаться. Спортсменка сама подтвердила, что могла бы выступить, например, в Красноярске. Но этот этап стоял в расписании на две недели раньше казанского. Она не успевала набрать форму, чтобы показать достойный прокат.

Казалось, что в Казани все идет хорошо. Короткую программу под блюзовую композицию Камила откатала блестяще. Даже без тройного акселя получила за 81 балл. А вот на произвольную программу был заявлен четверной тулуп. С ним не заладилось уже на разминке. Но Валиева все равно рискнула и зашла на него в прокате. И снова упала. Да и в целом было видно, что более продолжительная и насыщенная сложными элементами программа дается Камиле тяжеловато. К тому же Валиевой обнулили два прыжка из-за повтора секвенции. В добавок ей засчитали скольжение на коленях по льду в хореодорожке как падение.