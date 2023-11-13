Серебряные призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили спортивную карьеру. Об этом они заявили в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.
"Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем", - сказал Морозов.
Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, спортсмены выступали в парном катании. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.