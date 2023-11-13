Авербух оценил решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру

«Безусловно, эта пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями. Евгения и Владимир — два солнечных человека, причем такие они и в жизни. С ними очень приятно сотрудничать, мы давно это делаем. Мне очень нравится с ними работать, Тарасова и Морозов — очень большие спортсмены», - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».