Авербух оценил решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру

Авербух о Тарасовой и Морозове: Это пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями
Хореограф-постановщик Илья Авербух оценил решение Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить карьеру.
«Безусловно, эта пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями. Евгения и Владимир — два солнечных человека, причем такие они и в жизни. С ними очень приятно сотрудничать, мы давно это делаем. Мне очень нравится с ними работать, Тарасова и Морозов — очень большие спортсмены», - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
Авербух пожелала фигуристам реализоваться в дальнейшей жизни.
Сегодня Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры. Спортсмены выступали вместе с сезона 2011/12.
Они – серебряные призеры Олимпийских игр в командном турнире (2018) и серебряные в личном зачете (2022). Также фигуристы завоевали два серебра (2018, 2019) и бронзу (2017) чемпионата мира, стали двукратными чемпионами Европы (2017, 2018).