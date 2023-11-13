В МОК сделали заявление о решении по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о решении по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция МОК не изменилась», — рассказали в организации.

В комитете подчеркнули, что хотели бы увидеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов и целостности соревнований.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.