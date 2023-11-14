Евгения Тарасова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-2022

«За день до начала командных соревнований у нас проходит наша тренировка парная, нас три пары. Буквально за пару минут до конца тренировки нас собирает федерация и объявляет состав на командные соревнования на следующий день. Объявили, мы переглянулись: понятно, пойдем готовиться к личному. Значит, все хорошо будет в личном. Мы даже с Вовой потом обсудили… С одной стороны можно сказать, что это нам сыграло на руку, потому что был уже опыт предыдущих командных соревнований, когда круто отказались, отдали эмоции. А тут у тебя есть шанс именно в лично выплеснуть все, что ты копил и тренировал. Я думаю, что как произошло, так и должно было быть», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа».