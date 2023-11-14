Мама Муравьевой запретила академии Плющенко публиковать посты о фигуристке

«Сразу отвечу. Что поста про Муравьеву здесь не будет. По требованию ее официального представителя в лице ее мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены.



Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Сама спортсменка также давно против съемок.



Главный тренер и руководство, конечно, поздравят спортсменку. И в инстаграмах тоже. Спасибо за понимание.



Соню я всегда любила. И писала самые искренние посты», – ответила администратор соцсетей академии Плющенко.