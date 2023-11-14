Ангелопол приступил к тренировкам с Ушаковой в академии Плющенко

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что тренером дуэта может стать олимпийская чемпионка Наталья Линичук.

В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской.