Блогер-миллионник: родители фигуристов забывают, что их ребенок не робот

«Фигурное катание — очень травмоопасный вид спорта, который может спровоцировать дополнительный стресс в психологическом состоянии ребенка. Постоянные травмы могут вызывать не только физическую боль, но и сильные эмоциональные переживания, так как они напрямую влияют на уверенность и самооценку маленького спортсмена.



Сначала родители внушают своему ребенку, что он чемпион и должен поддерживать этот статус, а потом ребенок сталкивается с частыми травмами, что создает диссонанс между ожиданиями и реальностью и, конечно, же влияет на еще не до конца сформированное ментальное состояние малыша. Это может привести к формированию негативных психологических ассоциаций с самим процессом занятия фигурным катанием и с собственной личной ценностью.



Родительские амбиции и давление на ребенка для достижения спортивных успехов могут стать источником тревоги и страха у маленького спортсмена. Именно в этот момент, когда родители забывают, что их ребенок не робот, а тоже человек, когда выставляют приоритет на потенциальный успех в сфере, а не состояние здоровья малыша, появляется риск развития психологических травм у ребенка, а также фобий, которые в дальнейшем сказываются на протяжении всей его жизни.



Такое поведение родителей влияет на общую психологическую стабильность ребенка, его самооценку, а также приводит к конфликтам и разрушению взаимопонимания, восстановить котором потом очень трудно», — заявила Лещинская.