Авербух рассказал о судьбе «Ледниковом периоде»

На данный момент принято решение взять паузу, очень надеюсь, что через какое-то время вернемся обратно.

Но нужно отдать должное, что «Ледниковый период» был на протяжении 16 лет, это очень большой срок, за это время выросло очень много поколений», – сказал Илья Авербух.