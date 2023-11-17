Загитова о наряде на премии журнала: «Те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться»
Алина Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться».
Фигуристка пришла на премию журнала The Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.
– Ваше платье на премии журнала активно обсуждают уже несколько дней. Как оно вообще появилось?
– Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха. Разработала платье специально для этого мероприятия. Полностью с нуля организовала пошив.
Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются.
– Когда приняли решение создать такой костюм, не было опасений, что его сочтут слишком откровенным?
– Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.