Загитова о наряде на премии журнала: «Те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться»

Алина Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться».

Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться»
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Фигуристка пришла на премию журнала The Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.

– Ваше платье на премии журнала активно обсуждают уже несколько дней. Как оно вообще появилось?

– Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха. Разработала платье специально для этого мероприятия. Полностью с нуля организовала пошив.

Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются.

– Когда приняли решение создать такой костюм, не было опасений, что его сочтут слишком откровенным?

– Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.