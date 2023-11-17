Алина Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться».

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Фигуристка пришла на премию журнала The Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.

– Ваше платье на премии журнала активно обсуждают уже несколько дней. Как оно вообще появилось?

– Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха. Разработала платье специально для этого мероприятия. Полностью с нуля организовала пошив.

Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются.

– Когда приняли решение создать такой костюм, не было опасений, что его сочтут слишком откровенным?