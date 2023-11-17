Загитова может вернуться в фигурное катание

«Признаться, желание вернуться присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но, помимо спорта, у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания. Иначе никак. Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. У меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра», — сказала Загитова.