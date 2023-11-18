Олимпийский чемпион развелся через три месяца после свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю развелся с женой через три месяца после свадьбы. Об этом сообщает Kyodo.

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По информации источника, причиной стало преследование супруги фанатами и чрезмерное внимание со стороны СМИ.

«Подумав о будущем, я решил развестись, так как хочу, чтобы партнер был счастлив. И мне хочется, чтобы это счастье не сопровождалось какими-либо ограничительными мерами», — заявил спортсмен.

Ханю объявил об уходе из спорта летом 2022 года. Фигурист подчеркнул, что больше не будет участвовать в соревнованиях, однако не оставит тренировки на льду.