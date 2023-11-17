WADA оспаривает в CAS версию случайного загрязнения допинг-пробы Валиевой

Он напомнил, что в дисциплинарном антидопинговом комитете признали Валиеву невиновной, но данное решение было оспорено в CAS WADA, ISU и РУСАДА.

«WADA оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. Агентство представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», — сказал Венцель во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.

Напомним, что на ОИ-2022 разгорелся допинг-скандал вокруг положительной пробы Валиевой. До объявления об этом фигуристка внесла значительный вклад в победу России в командном турнире соревнований и в случае положительного вердикта сборная РФ может лишиться медали командного турнира. Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне 26-28 сентября, но после всех показаний было принято решение перенести их на 9-10 ноября. Позже CAS сообщил, что коллегия арбитров вынесет окончательный вердикт в январе 2024 года.