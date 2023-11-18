Ксения Синицына выиграла короткую программу на Гран-при в Самаре

Ксения Синицына лидирует на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Самаре после исполнения короткой программы.

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Синицына получила от судей за свой прокат 73,77 балла. В сильнейших также две ученицы Этери Тутберидзе - 15-летняя Дарья Садкова (72,93) и 17-летняя Майя Хромых (66,69).

Отметим, что никто из лидеров не пошел на элементы ультра-си. Аксель в 3,5 оборота попыталась исполнить Ангелина Палагина, но упала. Она набрала 61,18 балла и занимает промежуточное седьмое место.