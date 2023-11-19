Российский фигурист установил национальный рекорд

Фигурист Петр Гуменник установил национальный рекорд, сумев преодолеть планку в 300 баллов по итогам выступлений в короткой и произвольной программах на пятом этапе Гран-при России, который в эти выходные проходит в Самаре.

21-летний спортсмен по итогам двух соревновательных дней набрал 300,66 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Михаилу Коляде, который в рамках Кубка Первого канала набрал 300,44 балла.

Гуменник является мастером спорта Российский Федерации международного класса. В сентябре прошли контрольные прокаты сборной России, на которых спортсмен исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню группы Rammstein Sonne. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под музыку этой группы появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России.