Хореограф Железняков покинул группу Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Хореограф Алексей Железняков ушел из группы Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Железняков работал со всеми известными ученицами тренера, в том числе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой.
Сообщается, что стороны расстались по инициативе Тутберидзе.
Sports.ru: главные новости
Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Зиньковский о тратах в Москве в месяц: «Мало, тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»
Газзаев рассказал, что Мутко предлагал ему возглавить сборную России в 2016-м: «Я отказался: «Моя задача – стать президентом РФС». После этого назначили Черчесова»