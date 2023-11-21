Трусова рассказала о реакции на сообщения СМИ во время Олимпиады

«Мы находились там очень долго, мы все люди и все ошибаемся. И когда я читала, что я завалила тренировку, я сидела и думала: «Для себя я не завалила тренировку (смеется). Да, получилось чуть хуже, чем вчера». Но вот эти заголовки… Каждый раз думаешь: «Я завалила?» (на этом моменте фигуристка рассмеялась. — «Газета.Ru») Странно и непривычно», — заявила Трусова.