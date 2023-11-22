Стало известно, кого из российских фигуристок проверяли на допинг чаще других

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2023 года тестировало 16-летнюю российскую фигуристку, воспитанницу Этери Тутберидзе Аделию Петросян чаще, чем других фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.