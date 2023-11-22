Фигурист Морозов признался, что давно хотел уйти из спорта

«На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Жене покататься еще год для себя, в свое удовольствие, без какого-то сильного напряжения. Женя охотно согласилась, — рассказал Морозов. — Но теперь мы уже завершили свою спортивную карьеру, и вы сможете увидеть нас в красочных ледовых шоу».