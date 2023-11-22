Морозов прокомментировал приостановку карьеры Туктамышевой

Фигурист Владимир Морозов, который является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 в паре с Евгенией Тарасовой, в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на приостановку карьеры Елизаветы Туктамышевой.

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«Лиза — достаточно талантливая спортсменка, и если она приняла такое решение, значит, на то были свои причины», — сказал Морозов.

Сам фигурист объявил о своем окончательном уходе из спорта 13 ноября 2023 года. Причем спортсмен признался, что задумывался о завершении карьеры еще за год до этого.

В 2022 году Тарасова и Морозов завоевали главную награду в своей карьере — серебряную медаль в личных соревнованиях на Играх в Пекине. После этого пара выступила на внутрироссийских соревнованиях в сезоне-2022/23, заняв третье место на чемпионате России, а также взяв две медали на этапах Гран-при страны.