Аделия Петросян стала самой проверяемой на допинг фигуристкой в 2023 году

Лидер общего зачета Гран при России Аделия Петросян чаще остальных фигуристов проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Названа самая проверяемая на допинг фигуристка в 2023 году
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Всего в период с января по октябрь были проверены 70 фигуристов. Петросян проверялась на допинг пять раз.

Четыре раза был протестирован Дмитрий Алиев, по три — Софья Акатьева, Алина Горбачева, Магар Игнатов, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Елизавета Туктамышева.

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Петросян в текущем сезоне победила на этапе Гран при России в Омске.

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