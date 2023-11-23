Названа самая проверяемая на допинг фигуристка в 2023 году

Лидер общего зачета Гран при России Аделия Петросян чаще остальных фигуристов проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Всего в период с января по октябрь были проверены 70 фигуристов. Петросян проверялась на допинг пять раз.