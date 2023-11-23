Названа самая проверяемая на допинг фигуристка в 2023 году

Аделия Петросян стала самой проверяемой на допинг фигуристкой в 2023 году
Лидер общего зачета Гран при России Аделия Петросян чаще остальных фигуристов проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Всего в период с января по октябрь были проверены 70 фигуристов. Петросян проверялась на допинг пять раз.
Четыре раза был протестирован Дмитрий Алиев, по три — Софья Акатьева, Алина Горбачева, Магар Игнатов, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Елизавета Туктамышева.
Петросян в текущем сезоне победила на этапе Гран при России в Омске.