Туктамышева высказалась о возможном выступлении в нейтральном статусе

«Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться. Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом», — сказала фигуристка в интервью «Фонтанке.ру».