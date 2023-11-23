Фигуристы Румак и Гончаров снялись с юниорского ГП в Москве

Анна Румак и Глеб Гончаров, занявшие второе место по итогам ритм-танца на шестом этапе юниорского Гран-при России в Москве, отказались от дальнейшей борьбы и снялись с соревнований. По информации, размещённой на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России, причиной отказа пары стали медицинские показания из-за проблем со здоровьем партнера.