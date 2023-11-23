Фигуристка Туктамышева раскрыла настоящую причину приостановки карьеры

«Я скажу, что смогу вернуться на лед и восстановить и тройные акселя, и каскады три-три при желании и достаточной мотивации. Тем более, я не выхожу из спорта. Я все равно катаюсь в шоу, я прыгаю лутцы. При азарте могу войти в тройной аксель. То есть, я не сижу без дела и не повесила коньки на гвоздь.



Решение связано с отстранением России? Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно», — сказала Туктамышева.