Трусова рассказала о нервном срыве на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась воспоминаниями о нервном срыве на Олимпиаде.

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«Я старалась уйти. Я не последняя выступала, долго сидела в помещении, где ожидаешь. Вышла оттуда, там была трибуна, коридор, потом поворачиваешь, и там журналисты. Я вышла в этот коридор, пока люди катали, взяла телефон и говорила с мамой. Естественно, я всё это говорила ей. А потом я увидела, что начали забегать журналисты, направлять на меня камеры, включая наших журналистов. Ушла между комнатой и трибунами, было такое маленькое расстояние, я уходила боком туда, чтобы никто не видел. Все естественно шли на меня, тренеры подходили ко мне туда, я никуда деться не могла. Я хотела уйти туда к журналистам и уйти дальше, меня оставили в этом коридоре, комната, лёд, и я никуда не могла уйти. Место, где я должна была находиться, а оттуда пойти на награждение. Я не собиралась этого сделать там.

Наверное, неприятно, что они на этом сделали какой-то акцент. Я пыталась уйти, а они меня всё равно выводили с этого места.