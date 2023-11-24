Фигуристка Трусова рассказала о занятии стрип-пластикой

"Я еще до Олимпиады хотела пойти на уроки, но переживала, что у меня не будет времени. Пугали ли высокие каблуки? Меня это не смущало никогда. Конечно, когда первый раз надела, то искала баланс, но в целом — нормально. Да мы особо и не стоим на каблуках. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую", — сказала Трусова.