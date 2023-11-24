Трусова об учебе в МГУ: «Дают список по русской литературе на полгода. Я ни разу не смогла прочитать список. Посмотрела и думаю: ммм»
Александра Трусова рассказала об учебе в МГУ.
Фигуристка дала интервью Евгении Медведевой.
– Ты говорила недавно, что пропускаешь пары в МГУ. Все еще так?
– Да, конечно. Думаю, что это понятно. Я не успеваю на все. У меня индивидуальный график обучения. Все все понимают, я стараюсь как могу успевать.
– У меня с МГУ и с индивидуальным графиком не сложилось. Здорово, что не у всех так.
– Сейчас я вообще в двух университетах: на очке в МГУ и на заочке в РГУФКе.
– Есть ли у тебя любовь к чтению?
– Вернемся к МГУ. По русской литературе сейчас в МГУ дают список, который ты должен прочитать за полгода. Я пока ни разу не смогла список за раз прочитать. Я посмотрела и думаю: ммм.
Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно.
– Кем ты видишь себя в будущем в плане журналистики: печатный журналист, комментатор, ведущий?
– После этого года у нас будет разделение на модули. И как раз мы должны это выбрать. Я, конечно, решила. Мне это проще дается, чем всем моим однокурсницам и однокурсникам. Когда я у них спрашиваю, они говорят: не знаю, может, это, может, то, это самое сложно, что можно решить. Я точно не печатный, а что-то вести. Телевизионная ведущая – да.
– Про что бы была твоя передача? Про животных, может быть?
– Самый банальный ответ – да. Я даже задумывалась, но пока не пришла к какому-то интересному, новому, необычному решению и проекту. Если придумаю, это увидят, – сказала Трусова.
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