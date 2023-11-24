Александра Трусова рассказала об учебе в МГУ.

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Фигуристка дала интервью Евгении Медведевой.

– Ты говорила недавно, что пропускаешь пары в МГУ. Все еще так?

– Да, конечно. Думаю, что это понятно. Я не успеваю на все. У меня индивидуальный график обучения. Все все понимают, я стараюсь как могу успевать.

– У меня с МГУ и с индивидуальным графиком не сложилось. Здорово, что не у всех так.

– Сейчас я вообще в двух университетах: на очке в МГУ и на заочке в РГУФКе.

– Есть ли у тебя любовь к чтению?

– Вернемся к МГУ. По русской литературе сейчас в МГУ дают список, который ты должен прочитать за полгода. Я пока ни разу не смогла список за раз прочитать. Я посмотрела и думаю: ммм.

Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно.

– Кем ты видишь себя в будущем в плане журналистики: печатный журналист, комментатор, ведущий?

– После этого года у нас будет разделение на модули. И как раз мы должны это выбрать. Я, конечно, решила. Мне это проще дается, чем всем моим однокурсницам и однокурсникам. Когда я у них спрашиваю, они говорят: не знаю, может, это, может, то, это самое сложно, что можно решить. Я точно не печатный, а что-то вести. Телевизионная ведущая – да.

– Про что бы была твоя передача? Про животных, может быть?