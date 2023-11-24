Костомаров рассказал о прозвище, которое дал ему сын из-за протезов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что сын стал называть его роботом после протезирования. Его слова приводит «РИА Новости».

Костомаров отметил, что его семья помогает ему в решении бытовых вопросов, которые ему стало трудно делать из-за протезов.

«Вернулся из больницы на протезах, сын увидел, говорит: "Ничего себе ты робот. А можно голову твою на 360 градусов поверну?» — сказал он.

Фигурист добавил, что недавно попросил сына отстегнуть протез и тот пошутил, что он легче, чем «его кожаные ноги». По словам Костомарова, эта детская непосредственность его сына помогает ему, когда он «уходит в депрессию» и дает ему «желание жить и бороться».