Трусова пожаловалась на учебу в МГУ

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью Евгении Медведевой пожаловалась на учебу на факультете журналистики МГУ.

Спортсменка заявила, что получила список книг по русской литературе в МГУ, которые нужно прочитать за полгода, и назвала его очень большим.

«Я пока ни разу не смогла список за раз прочитать. Я посмотрела и думаю: ммм. Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно», — рассказала она.

30 августа стало известно, что Трусова пропустит сезон-2023/24. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называлось отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.