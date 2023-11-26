Фигурист Дикиджи стал победителем 6-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — 2-й
В Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи. Второе место занял Марк Кондратюк, а замкнул тройку призёров Даниил Самсонов.
Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап. Мужчины. Итоги
1. Владислав Дикиджи— 282.81 балла. 2. Марк Кондратюк — 275.25 3. Даниил Самсонов — 265.33 4. Семён Соловьёв — 255.13 5. Матвей Ветлугин — 251.71
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