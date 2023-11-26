Фигурист Дикиджи стал победителем 6-го этапа Гран-при России

В Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи. Второе место занял Марк Кондратюк, а замкнул тройку призёров Даниил Самсонов.