Камила Валиева лидирует после короткой программы Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве, проходящем на арене «Мегаспорт».
Валиева набрала 81,27 балла, идущая второй Софья Муравьёва завершила прокат с 76,67 балла, Вероника Яметова — третья с результатом 70,67 балла.
Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап, Москва. Короткая программа. Женщины
1. Камила Валиева — 81,27.
2. Софья Муравьёва — 76,67.
3. Вероника Яметова — 70,67.
4. Ксения Гущина — 67,32.
5. Камилла Нелюбова — 66,56.
6. Ксения Синицына — 65,46.
7. Екатерина Анисимова — 64,91.
8. Софья Чаплыгина — 61,71.
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