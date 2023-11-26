Бойкова и Козловский выиграли московский этап Гран‑при в парах

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на шестом этапе Гран при России в Москве среди спортивных пар.

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Фигуристы из Санкт Петербурга, лидировавшие после короткой программы, в произвольном прокате также показали лучший результат и выиграли с суммой 235,78 балла.

Вторыми стали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32), бронза — у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова из Пермского края (212,58). Еще одни пермяки Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, которые после короткой программы были вторыми, заняли лишь 4 е итоговое место (206,33).

Пара Алены Косторной и Георгия Куницы, в короткой программе в субботу показавшие 7 й результат, после произвольного проката улучшили свои позиции и стали 5 ми (199,89).