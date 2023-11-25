Евгения Медведева объяснила покупку «картьешечки»

Экс-фигуристка и блогер Евгения Медведева рассказала, зачем купила «картьешечку» — свой первый предмет роскоши. Спортсменка призналась в этом на Youtube-канале.

Медведева вспомнила, что приобрела «картьешечку» — кольцо Cartier, причем за покупкой в бутик отправилась самостоятельно. Фигуристка сама купила и «сама выложила кэш». Это кольцо стало символом того, что она «может себе позволить».

«Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», — объяснила Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. В апреле 2023 года она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.