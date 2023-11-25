Тарасова дала оценку Валиевой за короткую программу этапе Гран-при России в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Камилы Валиевой в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве, передает РИА "Новости".

"Валиева прокатала просто здорово, показала класс, чисто исполнила все элементы. Конечно, была очень сконцентрирована на них. В короткой программе надо, прежде всего, чисто сделать все элементы", - сказала Тарасова.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка набрала за прокат 81,27 балла.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.