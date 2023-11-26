Тарасова объяснила причину грубой ошибки Кондратюка на Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила грубую ошибку фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве - у спортсмена возникли сложности с одним из вращений. Слова специалиста передает "Спорт-Экспресс".

"Он не достоял обороты. Это ошибка, за которую идет большой съем. Все мы считаем обороты на тренировках. Он же не специально это сделал, просто ошибся. Но он сегодня похож на себя прежнего", - заявила Тарасова.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что Кондратюк просто забыл сделать элемент. Из-за этой ошибки фигурист потерял до 4,5 балла. Всего за короткую программу он набрал 94,21 балла и стал четвертым. От лидера - ученика Алексея Мишина Матвея Ветлугина - он отстает чуть меньше, чем на пять баллов, занявший первое место спортсмен набрал 99,01 балла.

На втором месте оказался Даниил Самсонов (95,34), замкнул тройку лучших Владислав Дикиджи (94,48).