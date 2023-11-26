Авербух не стал связывать свое возвращение в Россию с патриотизмом

«По окончании карьеры мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест. Я понимал, что здесь у меня свободный рынок, мог делать то, что не мог показать там.



В итоге начал строить бизнес, слава богу, за мной никто не бегал в кожаных куртках, но в кабинетах танцевал, объясняя, что такое ледовые шоу», — сказал Авербух.