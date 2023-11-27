Тарасова оценила лишний вес Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила лишний вес российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Советский Спорт».

Тарасова оценила лишний вес Валиевой
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«Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела», — заявила Тарасова. Она посчитала, что 17-летняя спортсменка набирает форму и в скором времени восстановит все свои прыжки.

26 ноября Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. В произвольной программе спортсменка дважды упала и в общей сумме заработала 226,22 балла. Победа стала для нее первой в 2023 году.

Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.