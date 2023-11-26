Костомаров поучаствовал в шоу в образе Железного Дровосека

«Честно, я шокирован, как вы можете по аватару угадать, кто за ним прячется. Ирина (Понаровская) большой молодец, сразу меня раскусила. Может быть, можно было подольше задержаться, но реально, за аватарами прячутся настоящие певцы и артисты, а я достаточно долго продержался. Хорошо, что вы не стали томить зрителей», – сказал Костомаров.