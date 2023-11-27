Тренер Тарасова заявила, что японские фигуристы лучше российских

"Мальчики улучшились, смотрела, кто делает четверные прыжки. Их сделали немногие, но надо к этому стремиться. Я вот сейчас пришла домой и посмотрела соревнования японцев. Меня немножко подкосило, потому что я думаю, что они на балл лучше, чем наши парни. У них есть еще время для того, чтобы показать это желание на чемпионате России", - заявила Тарасова.