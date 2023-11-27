Фигуристка Губанова сообщила о помолвке

Действующая чемпионка Европы в одиночном катании Анастасия Губанова в своих социальных сетях рассказала о помолвке со своим молодым человеком, выложив фотографию с обручальным кольцом.

«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — подписала снимок Губанова.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В 2023 году Губанова выиграла золото на чемпионате Европы в отсутствие россиян. Второй стала Луна Хендрикс, третьей — Кимми Репонд.