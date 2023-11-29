Тарасова прокомментировала дебют Валиевой в кино

Тарасова о дебюте Валиевой в кино: Камила — умничка, она может показать себя людям и ее и там будут любить
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о дебюте российской фигуристки Камилы Валиевой в кино.
«Камила — умничка, что занимается новым и открывает новые направления в искусстве. Участие в сериале — хорошая идея! Валиева — очень красивая и умная девочка, она может показать себя людям в кино и ее и там будут любить. Такие участия в разных сферах искусства помогают ей добиваться успеха на льду», - приводит слова Тарасовой Sport24.
Также Тарасова добавила, что всегда нужно пробовать себя в разном и принимать участия там, где ты не в зоне комфорта.
17-летняя Валиева сыграла эпизодическую роль в новом комедийном сериале «Котострофа». В картине фигуристка сыграла саму себя. Она появилась примерно на 30 секунд в пятой серии фильма.
26 ноября Валиева выиграла золотую медаль шестого этапа российской серии Гран при, который проходит в Москве. фигуристка упала в ходе выполнения четверного прыжка и тройного лутца, однако заработала 144,95 баллов за прокат и 226,22 в сумме, расположившись в итоге на первой строчке.