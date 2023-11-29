Тарасова прокомментировала дебют Валиевой в кино

«Камила — умничка, что занимается новым и открывает новые направления в искусстве. Участие в сериале — хорошая идея! Валиева — очень красивая и умная девочка, она может показать себя людям в кино и ее и там будут любить. Такие участия в разных сферах искусства помогают ей добиваться успеха на льду», - приводит слова Тарасовой Sport24.